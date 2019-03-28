0553 313 94 23

Barış Manço Park’ında ’kitap okuma’ etkinliği düzenlendi

ERZİNCAN (İHA) Erzincan’da 55.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Barış Manço Park’ında ’kitap okuma’ etkinliği düzenlendi

ERZİNCAN (İHA) Erzincan’da 55. Kütüphaneler Haftası farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.Ulalar Sancak ilkokulu öğrencileri farklı bir etkinliğe imza attılar. Öğrenciler Cumhuriyet Meydanından Saat kulesi önüne kadar zil çalarak vatandaşların dikkatini çekip ve kitap okuma üzerine el broşürü dağıttılar.


Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, 55. Kütüphaneler Haftası kutlaması kapsamında farklı okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik Erzincan Barış Manço Park’ında kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Kitaba ve kütüphanelere olan farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb; “Sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü" ana teması ile bu yıl 55’incisi kutladığımız kütüphaneler haftamızın tüm ülkemizde her yıl aynı saatte olma okuma etkinliğindeyiz. Tüm Türkiye’de her yıl saat 12.30’da milli eğitimden gelen öğrencilerimizin desteği ile yarım saatlik bir okuma etkinliği oluyor. Bu etkinlikte ki amacımız açık alanda olduğu için bir farkındalık oluşturmak. Okumayı sevdirmek. Etkinliğimize katılan arkadaşlarımıza kitap hediyelerimiz oluyor, ilk, orta ve lise düzeyinde ki arkadaşlarımız etkinliğimize katıldılar. Katılımlarından dolayı tüm öğrencilere ve velilere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilerden İlker Hazar Çakmak, “Kütüphaneler haftası nedeniyle Uğur Temel Lisesi olarak katılım sağladık. Parkta arkadaşlarımızla beraber kitap okuyoruz. Herkese kitap okumayı tavsiye ederim. Okumak güzeldir” dedi


Etkinlik okuma etkinliğine katılan öğrenci ve vatandaşlara Erzincan İl Kütüphanesi tarafından kitap hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk doğaltaşı tasarımla mimari projelerin baş tacı olacak
    1. Türk doğaltaşı tasarımla mimari..
    2. Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt..
    3. Demirezen “Bağımlılık kronik bir beyin..
    4. İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası
    5. Çatal, bıçak ve kaşıklar nasıl ilk..
    6. 3 göçmen çocuğun ölümüyle ilgili 1..
    7. Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada;
    8. "Türkiye'de su ürünleri işleyen 100'ü..
    9. Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen..
    10. Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri’ni..
    11. MHP İl Başkanı Şahin: “Ceket devri..
    12. Beyanları hükme esas alınan tanığın..
    13. Dündar’dan dağ köylerine ziyaret
    14. İran ABD'nin talebini reddeden..
    15. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem..
    16. Bangladeş’te 22 katlı binada yangın
    17. Döviz kurları
    18. Hınıs’ta ‘Süt Sığırcılığı Eğitimi’..
    19. Kayseri Sanayi Odası Yönetiminden..
    20. Niğde’de nükleer madde operasyonu
    21. Mersin’de 615 kişi 3 milyon lira çoban..
    22. Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni’ni
    23. Aileler Yarışıyor’da Yusuf Güney’i..
    24. Emekli maaşları 10 gün içinde bağlanıyor
    25. Barış Manço Park’ında ’kitap okuma’..
    26. Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına..
    27. Hisarcık’ta bin 550 öğrenciye giyim..
    28. Hamiyet Yüceses CRR’de Anılacak
    29. Gaziantep’te yolcu otobüsü buğday..
    30. Evkur Yeni Malatyaspor Türkiye..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi