Barış Manço için Şehir Hatları'ndan özel sefer

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Barış Manço'yu vefatının 20. yılın özel bir etkinlikle anacak.

İBB Şehir Hatları'na ait Barış Manço Vapuru, Manço'nun ailesi ve 7'den 77'ye tüm sevenlerinin katılımıyla mezarının bulunduğu Kanlıca’ya 3 Şubat'ta bir sefer yapacak.

Müzisyenlerin de yer alacağı vapur, 10.30'da Kadıköy'den hareket ederek Beşiktaş'a uğrayacak ve 12.00'de Kanlıca İskelesi'ne varacak.

Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında 1 Şubat 1999'da vefat eden Barış Manço için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilecek.

Kabir ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçecek vapurda Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri unutulmaz eserleri hep birlikte seslendirecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma seferinde ayrıca, İzmir'li Barış Manço severlerin kurduğu "İz Manço" ekibi de canlı performansıyla bir Barış Manço konseri verecek.