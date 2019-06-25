"Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması"

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin yönetiminin, ABD işbirliğinde Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayacak "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini belirtti.

Ureykat, Manama'da bugün başlayacak ekonomi çalıştayı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin söz konusu çalıştayı reddettiğini yineleyerek, "Refah ve barış için tek yol, özgür Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması, Filistin halkının bağımsızlık ve kendi kaderini belirlemedeki vazgeçilmez haklarını elde etmesi ve mültecilerin dönüşünün sağlanmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, adalet ve özgürlüğün tesisinin, işgal güçlerinin zorla dayattığı hukuk dışı prosedürleri tanımaktan değil, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası hukuk kararlarını uygulamaktan geçtiğini belirtti.

Filistin davasını ortadan kaldıran, halkın mevcudiyetini yok sayan her türlü planın kabul edilemez olduğunu, tartışmaya ya da müzakereye de açık olmadığını kaydeden Ureykat, "ABD yönetimi, Yahudi yerleşim birimlerini, İsrail'le normalleşmeyi ve hukuk dışı taraflı kararlarını, İsrail'in Filistin'deki işgalinin kalıcı olması için savunuyor." ifadelerini kullandı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da bugün başlayacak "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.