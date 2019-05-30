0553 313 94 23

"Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdı"

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Hacı Din Muhammed:- "Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdı"- “Şimdi herkes için sorunlarımızı yüz yüze görüşerek çözme zamanıdır"

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:05
"Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdı"

MOSKOVA (AA) - Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Hacı Din Muhammed, "Barış görüşmelerinin Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdığını" belirtti.

Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da Afgan siyasetçiler ve Taliban temsilcileri arasında yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Söz konusu görüşmenin, farklı Afgan taraflarının temsilcileri arasında yapılan ilk görüşme olmadığını anımsatan Muhammed, taraflar arasındaki düzenli görüşmelerin barış sürecinde kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğini ve barış görüşmelerinin ülkeyi barışa daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Taliban'ın, diyalog ve müzakerelere verdiği önemi gösteren büyük bir heyeti masaya gönderdiğini aktaran Muhammed, "Tüm tarafları görüşmelerde bir araya getirmeye ve Afganistan'ın sorunlarını, özellikle de kan dökülmesi konusunu çözmeye çalışan biriyim." dedi.

Görüşmelerin tüm taraflardan temsilcilerin yer aldığı bir koalisyon hükümetiyle sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getiren Muhammed, "Şimdi herkes için sorunlarımızı yüz yüze görüşerek çözme zamanıdır." şeklinde konuştu.

- Afganistan'ın Rusya Büyükelçisi Bahand'dan görüşmeye ilişkin değerlendirme

Afganistan'ın Rusya Büyükelçisi Muhammed Latif Bahand, Afganistan barış sürecine katkılarından dolayı Moskova'ya teşekkürlerini bildirdi.

Bahand, "Taliban ile aynı masada ilk kez oturmuyoruz. Onlarla aynı masada oturmanın normal olduğunu düşünüyorum, bizler yurttaşız. Bugün dünyanın tüm ülkelerindeki Afganlar arasında benzer karşıtlıklar oluyor." ifadesini kullanarak, Rusya'nın da tarihinde benzer süreçler yaşadığını söyledi.

Afganistan cumhurbaşkanı ya da dışişleri bakanının Rusya'ya yapacağı muhtemel ziyarete değinen Bahand, Afganistan'da eylülde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle bu yıl gerçekleşemese de "davetin cevapsız kaldığı bir durum olmadığını" dile getirdi.

Moskova'da 28-29 Mayıs'ta, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle toplantı düzenlendi. Toplantı, Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin görüşmeleriyle devam etti. Müzakerelerden net sonuç çıkmadı.

Daha önce, Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri 5-6 Şubat'ta Moskova'da bir araya gelmişti.

- Afgan heyetler Rusya'da ateşkesi konuştu

İki güren görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Afganistan'daki Cemiyet-i İslami Partisi İcra Kurulu Başkanı Atta Muhammed Nur, Afganistan'da ateşkesin gelecek dönemde sağlanabileceğini söyledi ve "Ana amacımız ateşkes ve bu ileride sağlanabilir." demişti.

Nur, Taliban'ın hükümetle görüşmeye henüz hazır olmadığını belirtmişti.

Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Muhammed Süheyl Şahin de "Ateşkesin ilan edilmesi konusunu ele aldık. Müzakereler devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:05
  1. Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Hacı Din Muhammed
  2. Taliban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz’a fahri hemşehrilik
    1. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı..
    2. Başkan Yüksel belediye personeli ile..
    3. Batı Şeria'daki Filistinliler..
    4. Suç dosyası hayli kabarıktı...Polisten..
    5. Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi’nden..
    6. "Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer..
    7. KOM kaçakçılara göz açtırmıyor
    8. Bayramlık Çikolata ve Şeker..
    9. Aras Kargo Genel Müdürlüğü’ne Utku..
    10. Karşıyaka’da işgale ‘kaldırım’ çözümü
    11. Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs..
    12. Alaşehir Belediyesinden bayram..
    13. Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan’da..
    14. Yüz binlerce Brezilyalı öğrenci,..
    15. Arçelik Pazarlama'ya EVD şirketi..
    16. (Özel) Şekercilerde bayram..
    17. Elazığ’da Diken Kelebeği’nin göçü
    18. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    19. NBA final serisinde Toronto Raptors..
    20. Asya borsaları
    21. Kabil'de NATO konvoyuna saldırı!..
    22. Sakarya’da 8 bisiklet çalan şahıs..
    23. TSKB’den Türkiye’nin sürdürülebilirlik..
    24. Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi
    25. (Özel) Manisalı öğrencilerden..
    26. 5 litre atık yağ getirene bulaşık..
    27. İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye..
    28. Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi
    29. Silifke’de 7 bin kişi stattaki iftar..
    30. Alaşehir Kızılay’dan mahalle..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'