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'Barış' diyen akademisyen 'Tacizci' çıktı

Güneydoğu'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların durması için 1128 sözde akademisyenin imza attığı 'Bu suça ortak olmayacağız' adlı skandal bildiride imzası bulunan solcu T24 yazarı Murat Paker hakkında cinsel saldırı suçu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlendi.

15 Ocak 2019 Salı 17:35
'Barış' diyen akademisyen 'Tacizci' çıktı

Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara karşı çıkan 'Bu suça ortak olmayacağız' isimli skandal bildiride imzası bulunan solak T24 yazarı Murat Paker hakkında danışanına yönelik cinsel saldırı suçu işlediği iddiasıyla idianame düzenlendi.

Hendek operasyonlarının durmasını istiyordu

Türkiye 2016 yılında terör örgütü PKK'yı Doğu ve Güneydoğu'dan silmek için topyekun bir mücadele başlatmıştı. Teröristlerin öldürülmesinden endişe duyan 1128 sözde akademisyen operasyonların durması için o dönem 'Bu suça ortak olmayacağız' isimli bir skandal bildiri imzaladı. Bugün tacizden yargılanacak olan Murat Paker de o sözde akademisyenler arasında yer alarak skandal bildiriye imza atmıştı. Ülke düşmanlığı sadece bununla kalmayan Paker'in Türkiye aleyhinde karalama kampanyaları düzenlenen sözde Ermeni Soykırımı yalanları konusunda da boy gösterdiği biliniyor.

Tacizden yargılanacak

Solak medyanın operasyonel haber sitesi T24'te de yazılar yazan Paker hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle danışanına yönelik cinsel saldırı suçu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlendi. Duruşma 17 Ocak Perşembe günü saat 13:30'da Çağlayan Adliyesi 56. Asliye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:35
  1. İstanbul
  2. murat paker
  3. T24

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