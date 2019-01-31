Barış Başdaş kimdir? Barış Başdaş kaç yaşında? Barış Başdaş hangi takımlarda oynadı? Barış Başdaş'ın Gençlerbirliği'ne transfer olmasından sonra Barış Başdaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'dan Barış Başdaş'ı transfer etti. Peki Barış Başdaş kimdir? Barış Başdaş kaç yaşında? Barış Başdaş hangi takımlarda oynadı?

Barış Başdaş'ın Gençlerbirliği'ne transfer olmasından sonra Barış Başdaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'dan Barış Başdaş'ı transfer etti. Peki Barış Başdaş kimdir? Barış Başdaş kaç yaşında? Barış Başdaş hangi takımlarda oynadı? Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını söyledi. Aachen altyapısında yetişen Almanya doğumlu futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi. Barış Başdaş'ın transfer geçmişi 31 Oca 2019 Alanyaspor - Gençlerbirliği 5 Ocak 2018 Karabükspor - Alanyaspor 1 Temmuz 2016 Göztepe - Karabükspor 30 Haziran 2016 Adana Demirspor - Göztepe 30 Ocak 2016 Göztepe - Adana Demirspor

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