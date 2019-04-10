Barış Ayhan: “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sinop’u öncelikle temizlik ve düzen anlamında önümüzdeki yaz sezonuna hazırlamak üzere yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan seçim sürecini ve Sinop’un genelini değerlendirdi. Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "31 Mart Pazar günü seçimleri gerçekleştirdik. 3 Nisan Çarşamba günü mazbatamızı aldık ve göreve başladık. Seçim takvimi tarih olarak yaz sezonuna çok yakın bir dönem oldu. Bu anlamda yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle iç içeyiz. Sağ olsunlar sevenimiz çok. Gelen ve gidenimiz de çok. Bundan asla şikayetçi değiliz. Mutlu oluyoruz. İşimize motive oluyoruz. Tabii bütün bu ziyaretlerin dışında bir de Sinop’un acil hayata geçirilmesi gereken bir takım çözülmesi gereken sorunları var. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saat 17.00-17.30’a kadar ziyaretleri kabul ediyoruz. Ziyaret aralarından fırsat bulabilirsek bir takım işler yürütmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerden sonra ise gecenin geç saatlerine kadar arkadaşlarımızla birlikte Sinop’u öncelikle temizlik ve düzen anlamında önümüzdeki yaz sezonuna hazırlamak üzere yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunun dışında projelerimizle ilgili fizibilite çalışmalarımız bir andan devam ediyor. Bir yandan da Sinop’u turizm sezonuna hazırlama anlamında acil yapılması gerekenler anlamında çalışmalarımız da yoğun bir şekilde gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor” diye konuştu.