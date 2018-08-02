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Terör sevici Barış Atay, 'yaşlı dedenin ölümü'nü kullandı! Biber gazını...

Meclis'teki ilk soru önergesini veren terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Hatay Milletvekili Barış Atay, Giresun'da yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ı (82), bahane ederek biber gazının yasaklanmasını istedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 00:10
Terör sevici Barış Atay, 'yaşlı dedenin ölümü'nü kullandı! Biber gazını...

Meclis'te ilk soru önergesini veren terör sevici Barış Atay'ın "Biber gazı kullanılması nedeniyle İbrahim Sevindik, Metin Lokumcu, Hatice İdin, Çayan Birben ve son olarak Yusuf Topal hayatını kaybetmiştir. Biber gazı yasaklanmalıdır" ifadeleriyle verdiği önergede biber gazının yasaklanmasını istemesi manidar karşılandı.

İLK SORU ÖNERGESİNDE BİBER GAZININ YASAKLANMASINI İSTEDİ

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle sunulan önergede şu sorular yöneltildi:

-Giresun’da yaşanan olay sonrası ilaç yazmayan hekim neden açığa alınmıştır? Hastayı görmeden ilaç yazmak mı yoksa yazmamak mı suçtur?

-“Beyaz kod” uygulaması hayata geçirildiği günden önerge tarihine kadar kaç “beyaz kod” çağrısı yapılmıştır? Beyaz kod ile çağrı yapan kaç hekim hakkında işlem başlatılmıştır?

82 yaşındaki Yusuf Topal’a ters kelepçe takıp, biber gazı sıkan polis memurları hakkında Sağlık Bakanlığı olarak suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz?

-Türkiye’de biber gazı kullanılması nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

-Biber gazı kullanımının yasaklanması için Sağlık Bakanı olarak bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 00:10
  1. biber gazı
  2. Giresun
  3. Barış Atay
  4. biber gazının yasaklanması

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