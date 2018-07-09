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HDP'li Barış Atay vatandaşın üstüne yürüdü!

HDP milletvekili Barış Atay, Çorlu Devlet Hastanesi'nde kendisine tepki gösteren vatandaşın üstüne yürüdü. Görevliler vatandaşı uzaklaştırırken, Atay vatandaşın arkasından saldırmak için yeniden koştu. Vatandaşın Atay'a: "Sen İstiklal marşında ayağa kalkmayıp, devlete terörist dedin" dediği bildirildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:29

HDP milletvekili Barış Atay Çorlu Devlet Hastanesi'nde kendisine tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü. Görevliler vatandaşı uzaklaştırırken, Atay vatandaşın arkasından saldırmak için koştu. Vatandaşın Atay'a: "Sen İstiklal marşında ayağa kalkmayıp, devlete terörist dedin" dediği bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:29
  1. Barış Atay
  2. HDP

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