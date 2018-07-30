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Barış Atay HDP'den istifa mı edecek? Barış Atay hangi partiye katılacak? İşte Barış Atay'ın yeni partisi

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Hatay Milletvekili olarak Meclis'e giren terör sevicisi Barış Atay'ın son dakika istifa edeceği iddia edildi. Peki terör sevicisi HDP milletvekili sözde oyuncu Barış Atay hangi partiye geçecek?

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:57
Barış Atay HDP'den istifa mı edecek? Barış Atay hangi partiye katılacak? İşte Barış Atay'ın yeni partisi

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Hatay Milletvekili olarak Meclis'e giren terör sevicisi Barış Atay'ın son dakika istifa edeceği iddia edildi. Peki terör sevicisi HDP milletvekili sözde oyuncu Barış Atay hangi partiye geçecek?

Kürtlerin temsilcisi olduğu yalanını söyleyerek Kürt vatandaşlarımıza hiç bir hizmeti dokunmayan hatta HDPKK'nın en büyük zararları Kürtler verdi. Kendisini Kürt partisi olarak yutturmaya çalışan HDP'de iki ismin istifa edeceği iddia edildi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile HDP Hatay Milletvekili sözde oyuncu Barış Atay'ın partiden istifa edip, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılacağı iddia edildi. 

HDP 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin sayesinde yüzde 11,71 oy oranı ile 67 milletvekilini Meclis’e sokmuştu. Diğer partiler ise AK Parti yüzde 42,57 (295 milletvekili), CHP yüzde 22.64 (146 milletvekili), MHP yüzde 11,1 (49 milletvekili), İYİ Parti yüzde 9,96 (43 milletvekili) olmuştu

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllü, 1981’de Almanya’da dünyaya geldi. Buradan sonra 1999 yılına kadar Antakya’da yaşamıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana’ya düşen Barış Atay Mengüllü, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Ancak eğitiminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bırakmış ve İstanbul’a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Barış Atay Mengüllü, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynamıştır. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol almıştır. Fakat asıl dikkatleri üstüne çektiği rol, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteridir. 8 Mart 2013’te Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir. 22 Kasım 2013’te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:57
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