HDP ile anlaşmışlar! Barış Atay ve Erkan Baş parti değiştiriyor
Kandil'in partisi HDP'den İstanbul ve Hatay milletvekili seçilen Erkan Baş ve Barış Atay’ın partilerinden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları öğrenildi. İki isim seçimlerden önce HDP ile bu konuda anlaşmış.30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48
HDP’nin 24 Haziran'da sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu TİP'in kurucuları arasında olan Erkan Baş, İstanbul 3. bölgeden; Barış Atay da memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.
İki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. Baş ve Atay’ın yeni TBMM dönemine başlamadan HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor.
TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyasete girmişti. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay da vardı.
TEMSİL EDİLEN PARTİ SAYISI 9 OLDU
İki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı dokuza çıkacak. Meclis'te temsil edilen diğer partiler şöyle: AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, BBP.
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