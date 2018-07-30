0553 313 94 23

HDP ile anlaşmışlar! Barış Atay ve Erkan Baş parti değiştiriyor

Kandil'in partisi HDP'den İstanbul ve Hatay milletvekili seçilen Erkan Baş ve Barış Atay’ın partilerinden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları öğrenildi. İki isim seçimlerden önce HDP ile bu konuda anlaşmış.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48
HDP ile anlaşmışlar! Barış Atay ve Erkan Baş parti değiştiriyor

HDP’nin 24 Haziran'da sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu TİP'in kurucuları arasında olan Erkan Baş, İstanbul 3. bölgeden; Barış Atay da memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

İki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. Baş ve Atay’ın yeni TBMM dönemine başlamadan HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor.

TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyasete girmişti. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay da vardı.

TEMSİL EDİLEN PARTİ SAYISI 9 OLDU

İki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı dokuza çıkacak. Meclis'te temsil edilen diğer partiler şöyle: AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, BBP.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. barış atay
  4. HDP
  5. Türkiye İşçi Partisi
  6. tip

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonist şeytanlar Flilistin'de asrın işgaline hazırlanıyorlar!
    1. Siyonist şeytanlar Flilistin'de asrın..
    2. Ve Fenerbahçe tecrübeli kaleci ile..
    3. Ayva tatlısı nasıl yapılır?
    4. Resmen duyurdular! Türkiye'nin..
    5. Ökse otunun zararları nelerdir?
    6. Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim..
    7. "Fotoğraftaki köpeği bulunuz!"
    8. Koray Aydın'dan 'Bahçeli' gafı ile..
    9. Mercan kebabı nasıl yapılır?
    10. Ligler başlamadan görevine son..
    11. Barış Atay HDP'den istifa mı edecek?
    12. 'Trump'ı engelleme yasası' çıkıyor!..
    13. Konyaspor'da transfer bombası Eliseu!
    14. Fincan tatlısı nasıl yapılır?
    15. Atatürk Üniversiteleri taban puanları..
    16. Barış Atay HDP'den ayrılıyor!
    17. Ankaragücü'nde çifte imza! Bakary Kone..
    18. Ozan Tufan'a sürpriz talip! İspanya..
    19. Ahlat'ta Dünyanın en büyük Türk İslam..
    20. Fethullah Gülen nereye gömüldü?..
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?