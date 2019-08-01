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Barınaktaki pitbullar sahiplendirilemiyor

Adana’da son zamanlarda sık sık saldırılarla gündeme gelen ve 4 yasaklı köpek ırkı arasında yer alan pitbull cinsi köpekler toplanarak, sahiplendirilmeyip ömürlerinin sonuna kadar barınaklarda kalıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
Barınaktaki pitbullar sahiplendirilemiyor

Adana’da son zamanlarda sık sık saldırılarla gündeme gelen ve 4 yasaklı köpek ırkı arasında yer alan pitbull cinsi köpekler toplanarak, sahiplendirilmeyip ömürlerinin sonuna kadar barınaklarda kalıyor.


Adana’da son 2 ayda meydana gelen 2 olayda sokak kedileri, pitbull cinsi köpekler tarafından saldırıya uğradı. Bu olaylar, beslenmesi ve ticareti yasak olan pitbullara bulunacak çözümleri akıllara getirdi.


Sokakta bulunmuş, bırakılmış ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin el koyduğu hayvanların rehabilite edildiği ve beslenildiği Adana Büyükşehir Hayvan Barınağı, yaklaşık 100 tane pitbulla ev sahipliği yapıyor. Çeşitli yollarla barınağa gelen ve 4 yasaklı köpek ırkından biri olan pitbullar, ömürlerinin sonuna kadar barınakta tutuluyor. Beslenmesi ve ticareti de yasak olan pitbullar barınakta iyi davranılarak rehabilite edilmeye çalışılıyor


Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda görevli Veteriner Hekim Ramazan Özdemir, illegal yollarla ticaretinin yapıldığı pitbull cinsi köpeklerin karışık bir ırk olmasından dolayı başlarda sakin görünse de ilerleyen dönemlerde saldırganlaşabildiğini söyledi. Özdemir, "Sokaktan, ihbarla ya da başka yollarla barınağımıza gelen hayvanların tedavileri, kısırlaştırılmaları ve beslenmeleriyle ilgileniyoruz. Bir şekilde tespit edilen pitbullar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince el konuyor ve bakılmak üzere de o ildeki barınağa teslim ediliyor. Barınağa bırakılan pitbull cinsi köpekler kısırlaştırılarak hayatlarının sonuna kadar sahiplendirilemiyor ve barınakta kalıyorlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
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