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Barınağı renklendirdiler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencileri Çankırı şehir barınağını renklendirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
Barınağı renklendirdiler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencileri Çankırı şehir barınağını renklendirdi.


Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencileri Çankırı Şehir Barınağı’nı duvar boyama dersi kapsamında çeşitli hayvan figürleriyle renklendirdi.


Çankırı Belediyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi iş birliği ile yapılan projede duvar resmi dersi kapsamında ders alan öğrencilerle birlikte çeşitli boyama çalışmaları yapıldı.


Yapılan proje ile ilgili açıklama yapan Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Emre Şen, Yaz okulukapsamında duvar dersini açtık. Dersin kapsamındaÇankırı belediyesi ile beraber ortak yürüttüğümüz bir projemiz var. Dersin uygulama kısmını hayvan barınağında yapmaya karar verdik. Bu konuda rektör hocamızın belediye başkanımızın da talepleri olmuştu. Şuanda burada arkadaşlarlaberaber bir çalışma yapıyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin daha sık olarak buraya geldiğini biliyoruz. Çocukların hayvanları sevmesini istiyoruz. Bu yüzden yapmış olduğumuzanimasyonlar oldu duvarlarımızı süsledik. Çankırı’da daha öncedenbaşladığımız bir proje vardı. Animasyonlarla beraber duvarları süslüyoruz biz. Böylece buraya gelen çocuklarımız daha hoş ve daha güzel bir hayvan barınağı görüyorlar. Hayvanlara karşı sevgileri daha da gelişmiş oluyor. Bu çalışmayı 27 öğrencimizle birlikte yaptık" dedi.


Çankırı Belediyesi veteriner hekimi Zekeriya Öcal ise "Çankırı’da yaşayan sokak hayvanlarına karşıduyarlılığımızın artmasına karşı özel etkinlikler yapıyoruz. Bunun kapsamında yaz okulu öğrencileriyle birlikte duvar boyama dersini gerçekleştirmek için barınağımızın duvarlarını boyama etkinliği yapıldı. Hayvan sevgisine anlam kazandırmak için görsellertasarlandı çizildi. Şimdi onların boyama etkinlikleri gerçekleşiyor. Sokak hayvanlarınakarşı duyarlı olarak onlarında bu toplumda var olduğunu ve var olacağının bilincini bütün vatandaşlarımıza yansıtmak istiyoruz. Bu etkinliğimizde onlardan birisi" şekilde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
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