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Barınağa alınan 3 köpek yavrusunu öldürdüler!

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) tarafından kurulan "Can evi" barınağında 3 köpek yavrusu öldürüldü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:27
Barınağa alınan 3 köpek yavrusunu öldürdüler!

KE-HAYKO'nun "Can Evi" olarak adlandırdığı hayvan barınağına, kapılardaki asma kilitleri kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kulübelere zarar verdi. 

Kulübelere zaran veren kişi ya da kişiler, barınakta bulunan 3 köpek yavrusundan birinin başını taşla ezerek, birini beton zemine vurarak, diğerini ise bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. 

Sabah saatlerinde barınağa gelen dernek yetkilileri, duruma polise bildirdi. 

Polis olay yerinde inceleme yaparken, KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, gözyaşları arasında duruma tepki gösterdi. 

Gece, yavru köpeklerin kaldığı kulübenin kapısını kırıp köpekleri saldığını gördüklerini belirten Cebeci, "Kafeslerin içerisine taş fırlatmışlar. Bir tanesini de kesmişler. Her tarafı talan etmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Biz beraber olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar zarar vermenin anlamı nedir? Kişinin kişiye kastı olabilir ama bu hayvanlara kastı nedir onu anlayamadım. 3 yavru köpeğim öldürülmüş. Bizim amacımız can kurtarmak. Allah'a havale ediyorum. Yavruları öldürmek nedir? İnşallah yapanlar bulunur." dedi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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