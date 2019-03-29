BarEr Holding CFO görevine Finans Yöneticisi Bakış Özdemir atandı

Askeri teknik tekstil, altın madenciliği ve stratejik tarım yatırım projeleri üreten; dünyanın birçok bölgesinde yatırımları bulunan Barer Holding’de üst düzey bir atama daha gerçekleşti. BarEr Holding Mali İşler Grup Başkanlığı(CFO) koltuğuna deneyimli ve başarılı bir isim olan Bakış Özdemir atandı.

Uzun yıllardır finans sektöründe çeşitli görevlerde bulunan ve birçok önemli projeye imza atan başarılı Finans Yöneticisi Bakış Özdemir BarEr Holding CFO’su oldu.

Geniş bir coğrafyada sayısız büyük şirket ve düzenleyici kurum için yürüttüğü finans danışmanlığı çalışmalarıyla bilinen Bakış Özdemir klasik ekonominin yanı sıra yeni ekonomi dünyasında da oldukça deneyimli.

Bakış Özdemir finans sektöründe uzun yıllardır edindiği engin tecrübesi, yenilikçi bakış açısı ve sonsuz çalışma azmi ile BarEr Holding’in gelişmesine daha da katkı sağlamak için görevine başladı.