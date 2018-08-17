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Bareiss: Türkiye'de tatil yapmamak için sebep yok

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Bareiss, Türkiye’de tatil yapmamak için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:10
Bareiss: Türkiye'de tatil yapmamak için sebep yok

Aynı zamanda Almanya hükümetinin turizm sorumlusu Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Thomas Bareiss, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, turizmin köprüler kurduğunu, buna bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bareiss, kendisinin de kısa süre önce Türkiye’de tatil yaptığını vurgulayarak, "Bana göre Türkiye’ye gitmemek ve orada tatil yapmamak için bir sebep bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Türk halkının misafirperver olduğunu ve Almanların da buna değer verdiğini anlatan Bareiss, "İstikrar ve ortaklık Almanya’nın olduğu kadar Türk halkının da çıkarınadır" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin haberinde, 2018’in Ocak-Haziran döneminde 1,56 milyon Alman turistin Türkiye’de tatilini yaptığı, bu sayının 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 25 oranında bir artış anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:10
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