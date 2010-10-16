Bardakoğlu: Başörtüsünü biz yasaklamadık ki, biz kaldıralım

Ahilik Haftası kutlamaları için geldiği Kırşehir’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bardakoğlu, bir soru üzerine, başını örtüp örtmemesi konusunda insanların kategorize edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Türkiye, özgürlükler ülkesi olmalı. Başörtüsü sorunu ancak ve ancak bir özgürlük projesi olarak ele alınırsa, özgürlük bağlamında tartışılırsa çözülebilir. Biz sözümüzü söyledik ve Diyanetin bu çizgiyi değiştirmesini beklemek yerine, siyasetçilerin bu realiteyi göz önüne alarak, bir barış projesi olarak, bir özgürlük çerçevesi içerisinde konuyu ele alması gerekir” dedi.



SORUNUN ÇÖZÜM YERİ MECLİS



Bardakoğlu, Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden’i ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada da başörtüsü konusuna değinerek, şunları kaydetti: “Biz, başörtüsü konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gereken sözü söyledik. Başörtüsü sorununun çözüm yeri Meclis’tir. Başörtüsünün dini bir vecibe olduğunu söyledik. Bu yasağı biz koymadık ki kaldıracak olan da biz olalım. Ancak başörtüsünün Müslümanlığın giriş şartı olmadığını, örten örtmeyen herkesin ‘ben Müslümanım’ dediği sürece Müslüman olduğunu söyledik. ‘Ne başını örten herhangi bir hak mahrumiyetine, hak kısıtlamasına maruz kalsın ne de başını açan incinsin’ dedik. Dini bir vecibe olan başörtüsünü, siyasetçiler ve medyanın tartışmaması lazım. Çünkü 14 asırlık bir gelenek ortadadır. 14 asırlık gelenek ortadayken, Kur’an ve sünnetin dini kaynaklarının bu açık bilgisi varken, bu konuda tartışmalar sadece incitici olmakta ve insanların daha radikal tavırlar sergilemesine ve kilitlenmesine yol açmaktadır. ” Diyanetin bu çizgiyi değiştirmesini beklemek yerine, siyasetçilerin bu realiteyi göz önüne alarak bir barış projesi olarak, bir özgürlük çerçevesinde konuyu ele alması gerektiğini dile getiren Bardakoğlu, “Başörtüsü sorunu laiklik tartışmalarıyla çözülemez. Başörtüsü sorunu, Türkiye’nin çağdaşlaşması ve modernleşmesi tartışmasıyla çözülemez. Başörtüsü sorunu, ancak ve ancak bir özgürlük projesi olarak ele alınırsa, özgürlük bağlamında tartışılırsa çözülebilir” dedi.



“İKİ BÜYÜK YANLIŞ VAR”



Başörtüsü konusunda şimdiye kadar iki büyük yanlış olduğunu ifade eden Bardakoğlu, şöyle devam etti: “Başörtülü hanımların başını açmasının Türkiye’nin modernleşme unsuru, başını kapatmasını da Türkiye’nin modernleşmesinin adeta iptali olarak gören bir anlayış fevkalade yanlış oldu. İkinci yanlış ise başörtüsünü laiklikle ilişkilendirmektir. Pozitif bir laiklik anlayışı, her zaman sıkıntı çıkarır. Sosyal projelerimizi işletirken insanların duygu dünyalarını, insanların inançlarını, inanışlarını, örflerini, geleneklerini, adetlerini, insan ilişkilerine yön veren asıl ana kaynakları göz önüne almak gerekir. Dinin 14 asırdır böyle bir istikrarı vardır. Din söyleyeceğini söyler, yapabilen yapar, yapamayan da yapmaya çalışır...Ama insanların bir kimseyi, dinin gereklerini yerine getirdi, getirmedi diye incitmesine, yargılamasına da mahal yoktur”



KEMAL KILIÇDAROĞLU BARDAKOĞLU İLE GÖRÜŞECEK



CHP’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu görüşmesinin, Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanvekilliği döneminde konuşulan ancak programlanamayan bir buluşma olduğu bildirildi. Yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun referandum, Brüksel ve Almanya programlarına ek olarak, il başkanları, PM ve milletvekilleri toplantısından sonra, Bardakoğlu ile 11 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 için randevulaşıldığı belirtildi. Açıklamada “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu görüşmesi, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanvekilliği döneminde konuşulan, ancak programlanamayan bir buluşmadır” denildi.