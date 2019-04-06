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Seçim 2019 Sayfası

Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki ayrıntıları anlattı

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Eyyub El Ensari'nin Türbesi ve Anıtkabir'e yaptığı ziyaretlerde takındığı tavra Tarihçi Yazar Murat Bardakçı'dan çok sert tepki geldi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:28
Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki ayrıntıları anlattı

Bardakçı, Habertürk'teki köşesinde CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'u devlet usul ve erkanını bilmemekle eleştirdi. Bardakçı ayrıca olayın basına yansımamış ayrıntılarını da paylaştı...

İşte Bardakçının yazısından önemli kısımlar:

Sizlere, İmamoğlu’nun önceki gün Eyüp Sultan’ın yani Ebâ Eyyubü’l-Ensârî’nin kabrinin ve kabrin üzerindeki sandukanın bulunduğu odada namaz kılmak istemesi üzerine yaşananların namaz fotoğrafı gibi basına sızmamış ayrıntılarını anlatayım:

Hemen Ankara bilgilendirildi

Ekrem Bey beraberinde kalabalık bir partili grupla beraber Eyüpsultan’a gitmiş, yanındakiler türbe görevlilerine “Başkan sandukanın bulunduğu odada namaz kılmak istiyor, hemen açın” demişler. Görevliler “Bunun için hem önceden haberdar edilmemiz hem de özel izin alınması gerekir” deyip kendi başlarına bir iş yapmaya çekinmiş ve türbelerin bağlı olduğu İstanbul Kültür Müdürlüğü’nü aramışlar. Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz aynı gerekçe ile, yani namazla ilgili olarak müdürlüğe önceden bilgi verilmediği ve izin başvurusu da yapılmadığı, üstelik üst makamlara soracak vakit de olmadığı için hemen inisyatifini kullanmış “Açmayın!” talimatını vermiş ve hemen Ankara’yı da bilgilendirebilmiş.

Ekrem Bey’in yanındakiler türbenin açılmaması üzerine görevlilere karşı biraz yüksek perdeden sözler sarfetmişler ama karşı taraf alttan almış ve Eyüpsultan’ın kabrinin ilerisindeki bir başka türbeyi gösterip “Burada kılabilirsiniz” demişler.

Devlet, usul ve erkân demektir!

Beşir Ağa 1746’da vefat etti ve bu büyük ilim ve sanat korucusunun hatırasına lâyık olduğu hürmeti gösteren devlet, onu Eyüpsultan’ın kabrinin ilerisine defnetti.

Ekrem Bey namazını Eyüpsultan’ın değil, işte bu çok önemli harem ağasının kabrinin başında kıldı. Ama müsterih olması lâzım, zira Eyüpsultan’ın kabir odasını açmamaları sayesinde çok hayırlı bir iş yaptı, neredeyse üç asırdan buyana kimselerin gidip de mezarının başında dua etmeyi düşünemediği Hacı Beşir Ağa’nın ruhunu namazı ve duası ile şâdetti!

İmamoğlu’nun önceki gün Eyüpsultan’da, dün de Fatih Camii’nde kıldığı namazları ve türbelerin başında ettiği duaları Allah kabul etsin ama önemli bir hususu hatırlatmadan da edemeyeceğim:

Devlet bir yerde usul ve erkân demektir; herşeyin, hattâ din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek istemenin de bir usulü vardır. Mazbatanızı henüz almamış olmanız bir tarafa, alsanız, hattâ değil belediyenin, devletin bile başına geçseniz bu kurallara ve  asgarî nezaket kaidelerine uymanız, meselâ bir türbenin halka açılmayan bölümünde iki rekât namaz kılmak istediğiniz takdirde oraya çatkapı gitmek yerine yetkililere önceden haber verip nezaketen ricada bulunmanız gerekir. Sizin zahmet buyurmanıza da lüzum yoktur, gereken düzenlemeyi bu gibi tatsızlıkların yaşanmasını önlemekle vazifeli protokol memurları yaparlar!

Ama görevlilere haber vermeye lüzum bile hissetmeden Eyüpsultan’a gidip de “Mezar odasını açın, namazımı orada kılmak istiyorum” demek ile Anıtkabir’de “Ben saygı duruşunu mozolenin önünde değil, aşağıdaki mezar odasında yapacağım; derhal açılsın!” talebinde bulunmak arasında davranış bakımından pek bir fark...

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:28
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. chp
  4. Anıtkabir
  5. eyüpsultan
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. GÜNCEL Haberleri
  8. Hacı Beşir Ağa

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