Barcelona'ya Antoine Griezmann şoku!

Atletico Madrid'in Fransız golcüsü Antoine Griezmann, geçtiğimiz Mayıs ayında takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Kulübün CEO'su Angel Gil Marin ise yaklaşık bir ay önce verdiği bir demeçte 28 yaşındaki santrforun Katalan devi Barcelona'ya transfer olacağını söylemişti. Ne var ki herkesin bitti gözüyle baktığı transferde dün büyük bir kriz patlak verdi.

Griezmann'ın bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid kulübü, dün resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamayla oyuncularının Barça ile Mart ayında anlaştığını doğrularken Katalan ekibinin yıldız ismin 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini zamanında ödememesinden ötürü transferin şimdilik askıya alındığını duyurdu.

İki kulübün CEO'larının geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiğinin belirtildiği açıklamada Barça cephesinin 120 milyon euro'yu daha ileri bir tarihte ödemeyi teklif ettiği ancak bu talebin Atletico tarafından geri çevrildiği ifade edildi. Kırmızı Beyazlılar, Barcelona'nın bu tavrını kabul edilemez olarak nitelerken şu sözleri kullandı:

"Sonuç olarak kulübümüz, Antoine Griezmann'ın pazar gününden itibaren olan sezon öncesi hazırlık kampına katılması gerektiğini kendisi, kız kardeşi, menajeri ve avukatına iletmiştir. Bu vesileyle Barcelona kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la karşılaştığımız ve La Liga şampiyonluğu için mücadele ettiğimiz bir dönemde oyuncuyu Atletico Madrid'le olan kontratını ihlal etmeyi kışkırtmasının sportif dürüstlüğe sığmadığını ve hem kulübümüz hem de milyonlarca taraftarına zarar verdiğini belirtmek isteriz."