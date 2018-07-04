Tutuklu başkanın telefonundan çıktı! Barcelona'lı yıldıza yasa dışı yollarla böbrek nakli!

İspanya Polisi, Barcelona Kulübü’nün eski başkanı Sandro Rosell’in Katalan takımının oyuncusu ve yeni sportif direktörü olan Eric Abidal için yasa dışı yollarla (organ mafyası) karaciğer satın aldığına dair dört ayrı telefon konuşması tespit ettiğini açıkladı.

2012 yılında karaciğer nakli gerçekleştirilen Eric Abidal kanseri atlatmış ve yeniden hayata tutunmuştu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Rosell’in yaptığı bu yasa dışı hareket, şu anda devam eden “para akladığı” iddiasıyla yapılan soruşturma sayesinde gün yüzüne çıktığı ve mahkeme bu konu hakkında ayrı bir soruşturma açtığı belirtildi. Bu telefon konuşmaları ortaya çıkmadan önce, Abidal’in iyileşmesi için gerekli olan karaciğerin, oyuncunun Fransa’dan bir kuzeni tarafından bağışlandığı açıklanmıştı. İspanya Polisi, bağışlama olayını, yasa dışı alınan karaciğerin basında bir skandal oluşturmaması adına söylenen bir yalan olduğunu düşünüyor.

Olay hakkında açıklamada bulunan Sandro Rosell’in avukatı, “Konuyla ilgili bilgimiz yok, böyle bir olayın gerçekliğine de inanmıyoruz. Yasa dışı yollarla karaciğer alınıp, Devlet Hastanesi’nde nakile izin verilmesi bana hiç gerçekçi gelmiyor” ifadelerinde bulundu.