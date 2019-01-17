Dünya devi Barcelona Türk şirkete dava açtı

İspanyolların Barça olarak anılan kulübü Barcelona Türkiye’de 'Barca' ismini tescil ettiren Barca Tekstil’e dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, dünyanın köklü kulüplerinden birisi olan Barcelona’nın ‘Barça’ unvanıyla tanındığı ve birçok ülkede ‘Barça’ markasıyla tescil edildiği ifade edildi.

Türkiye için yapılan girişimde ise Barca Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tescil edildiğinin ortaya çıktığı belirtilen dilekçede, “Barcelona kulübü, 'Barça' adıyla bir futbol fenomeni olmuştur. Türkiye genelinde herkes tarafından 'Barça' adıyla anılmaktadır. Bu yüzden Barça markası Türkiye’de tescil ettirilememiştir. Marka bizim kulübümüze aittir. Davalı şirketin ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptaline karar verilmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Kulüp iki defa başvurdu, ikisine de itiraz ettik”

22 yıllık firma olduklarını söyleyen Barca Tekstil'in sahibi Ali Öziçer ise, "Firmamız 1997 yılında kuruldu. Barca ismi İtalyanca tekne demek. Firmamızın ismiyle Almanya ve İtalya dahil Avrupa ülkesine kıyafet satıyoruz. İsmi birçok ülkede tescil edilmiş bir firmayız. Ancak geçtiğimiz yıllarda isim tescili için İspanya'da kurumlara başvuru yaptık, olumlu yanıt alamadık. Başvurularımıza ret cevabı aldık. Barcelona futbol kulübü de Türkiye'de bir restoran açacakmış. Buraya gelerek Barça ismiyle başvuru yapmış. Biz de tescil başvurusuna itiraz ettik. Kulüp iki defa başvuru yaptı, ikisine de itiraz ettik. Şimdi de dava açmışlar" dedi.