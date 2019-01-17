0553 313 94 23

Dünya devi Barcelona Türk şirkete dava açtı

İspanya’nın dünyaca ünlü Barcelona kulübünün, Şişli’de faaliyet gösteren ve adı 'Barca' olan bir şirkete dava açtığı öne sürüldü.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:05
Dünya devi Barcelona Türk şirkete dava açtı

İspanyolların Barça olarak anılan kulübü Barcelona Türkiye’de 'Barca' ismini tescil ettiren Barca Tekstil’e dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, dünyanın köklü kulüplerinden birisi olan Barcelona’nın ‘Barça’ unvanıyla tanındığı ve birçok ülkede ‘Barça’ markasıyla tescil edildiği ifade edildi.

Türkiye için yapılan girişimde ise Barca Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tescil edildiğinin ortaya çıktığı belirtilen dilekçede, “Barcelona kulübü, 'Barça' adıyla bir futbol fenomeni olmuştur. Türkiye genelinde herkes tarafından 'Barça' adıyla anılmaktadır. Bu yüzden Barça markası Türkiye’de tescil ettirilememiştir. Marka bizim kulübümüze aittir. Davalı şirketin ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptaline karar verilmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Kulüp iki defa başvurdu, ikisine de itiraz ettik”

22 yıllık firma olduklarını söyleyen Barca Tekstil'in sahibi Ali Öziçer ise, "Firmamız 1997 yılında kuruldu. Barca ismi İtalyanca tekne demek. Firmamızın ismiyle Almanya ve İtalya dahil Avrupa ülkesine kıyafet satıyoruz. İsmi birçok ülkede tescil edilmiş bir firmayız. Ancak geçtiğimiz yıllarda isim tescili için İspanya'da kurumlara başvuru yaptık, olumlu yanıt alamadık. Başvurularımıza ret cevabı aldık. Barcelona futbol kulübü de Türkiye'de bir restoran açacakmış. Buraya gelerek Barça ismiyle başvuru yapmış. Biz de tescil başvurusuna itiraz ettik. Kulüp iki defa başvuru yaptı, ikisine de itiraz ettik. Şimdi de dava açmışlar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:05
  1. İstanbul
  2. Barca
  3. Barcelona
  4. İspanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borçlanma yapmanın sigorta yardımlarını kazanmaya etkisi
    1. Borçlanma yapmanın sigorta..
    2. "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve..
    3. Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile..
    4. Mühbiç'teki terör saldırısı
    5. Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor
    6. Mısır balıkçı teknesi Gazze..
    7. Emekliler yakıt ve kira desteği talep..
    8. Aziz Kocaoğlu İzmir'de bağımsız aday..
    9. ANALİZ - Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz..
    10. 'Man Adası' iddiaları Kılıçdaroğlu'na..
    11. 115'lik Fatma ninenin Cumhurbaşkanı..
    12. Elazığ’daki İŞKUR 20 bin 770 ile rekor..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Kiracılara güzel haber! Meclis yüksek..
    15. Ölüme neden olan sürücünün "sahte..
    16. Galatasaraylı engelli gencin hayali..
    17. Döviz kurları
    18. Bakanlık talep etti, BTK yaptı! Artık..
    19. Türk sinemasının kötü adamı: Yıldırım..
    20. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!