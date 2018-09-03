Barcelona'dan gol şov! Tam 10 gollü karşılaşma

Ligin yeni ekibi Huesca henüz 3. dakikada Cucho Hernandez ile bulduğu golle karşılaşmada öne geçerken, 16. dakikada Lionel Messi maçı dengeye getirdi. 24. dakikada Jorge Pulido'nun kendi filelerini havalandırmasıyla öne geçen Barcelona, 39. dakikada Luis Suarez ile farkı ikiye çıkardı. Konuk Huesca ise ilk yarının son bölümünde Alex Gallar'ın attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve devre arasına umutlu gitti.

Ancak maçın ikinci yarısı, Barcelona'nın şovuna sahne oldu. Katalan ekibi 48. dakikada Ousmane Dembele, 52. dakikada Ivan Rakitic, 61. dakikada Lionel Messi 81. dakikada Jordi Alba ve 90. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in kaydettiği gollerle maçtan 8-2 galip ayrılmayı başardı.

Sezon başında Huesca'ya transfer olan Serdar Gürler, maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu sonuçla La Liga'da 3'te 3 yapan Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in averaj farkıyla önünde yer alarak haftayı lider tamamladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini ağır bir sonuçla yaşayan Huesca ise 4 puanda kaldı.