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Biyografi Barcelona transfer, ayrılık haberleri! Adam Hanga kimdir? Adam Hanga kaç yaşında?
Biyografi

Barcelona transfer, ayrılık haberleri! Adam Hanga kimdir? Adam Hanga kaç yaşında?

Adam Hanga kimdir? Dünyaca ünlü Real Madrid hem futbol da hem basketbolda transfer çalışalarına hız verdi. Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Adam Hanga'yı transfer ettiğini duyurdu. Peki Real Madrid yeni transfer oyuncusu Adam Hanga kimdir? Adam Hanga kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 11:48:00 - 2021-07-25 11:49:52
Barcelona transfer, ayrılık haberleri! Adam Hanga kimdir? Adam Hanga kaç yaşında?

Adam Hanga, 12 Nisan 1989 tarihinde Budapeş’te de doğdu. Liga ACB takımlarından Barcelona'da forma giyen Macar basketbolcudur.

Adam Hanga boyu 2,01 m (6 ft 7 in)

Adam Hanga pozisyonu: Şutör gard / Kısa forvet

Adam Hanga profesyonel kariyeri

2006-2011 Albacomp

2011-2013 Bàsquet Manresa

2013-2017 Baskonia

2014-2015 Sidigas Avellino

2017-günümüz Barcelona

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