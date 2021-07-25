Barcelona transfer, ayrılık haberleri! Adam Hanga kimdir? Adam Hanga kaç yaşında?
Adam Hanga kimdir? Dünyaca ünlü Real Madrid hem futbol da hem basketbolda transfer çalışalarına hız verdi. Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Adam Hanga'yı transfer ettiğini duyurdu. Peki Real Madrid yeni transfer oyuncusu Adam Hanga kimdir? Adam Hanga kaç yaşında?
Adam Hanga, 12 Nisan 1989 tarihinde Budapeş’te de doğdu. Liga ACB takımlarından Barcelona'da forma giyen Macar basketbolcudur.
Adam Hanga boyu 2,01 m (6 ft 7 in)
Adam Hanga pozisyonu: Şutör gard / Kısa forvet
Adam Hanga profesyonel kariyeri
2006-2011 Albacomp
2011-2013 Bàsquet Manresa
2013-2017 Baskonia
2014-2015 Sidigas Avellino
2017-günümüz Barcelona