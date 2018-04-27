Barcelona resmi hesabından 'Beşiktaş'lı paylaşım

Dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilenBarcelona, twitter hesabından bir paylaşım yayınladı. Katalan ekibin, Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşım Beşiktaş'ı gururlandırdı. Barcelona'nın onaylanmış hesabından yapılan paylaşımda; "Barça'nın La Liga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" ifadeleri yer aldı.