Barcelona Inter maçı canlı takip Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor. İşte, Barcelona Inter maçının canlı takibi...

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor. İşte, Barcelona Inter maçının canlı takibi... CANLI MAÇ SKORU: 0-1

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.