Barcelona Inter maçı canlı takip

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor. İşte, Barcelona Inter maçının canlı takibi...
02 Ekim 2019 Çarşamba 22:01
Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor. İşte, Barcelona Inter maçının canlı takibi...
CANLI MAÇ SKORU: 0-1
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