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Barcelona Inter maçı canlı takip

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor. İşte, Barcelona Inter maçının canlı takibi...

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:01
Barcelona Inter maçı canlı takip

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geliyor. İşte, Barcelona Inter maçının canlı takibi...

 

CANLI MAÇ SKORU: 0-1

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:00
  1. Barcelona Inter maçı canlı takip
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