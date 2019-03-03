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Barcelona "El Clasico"yu ligde de kazandı

La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yendi

03 Mart 2019 Pazar 00:48
Barcelona "El Clasico"yu ligde de kazandı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yendi.

Futbol dünyasında "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan ve Kral Kupası yarı final eşleşmesinden dolayı 4 gün içinde ikinci kez karşılaşan iki takımın maçında kazanan taraf yine Katalan ekibi oldu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın 26. dakikasında Ivan Rakitic ile 1-0 öne geçen Barcelona, avantajını karılaşmanın sonuna kadar korudu. Karşılaşmanın ilk yarısında Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'un, Barcelona'nın kaptanı Lionel Messi ile girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart tartışmalara neden oldu.

La Liga'da puanını 60'a çıkaran Barcelona, liderlik koltuğundaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Real Madrid ise 48 puanla 3'üncülükte kaldı. Lig sıralamasında 50 puanla 2. sırada yer alan Atletico Madrid, bugün TSİ 18.15'te deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacak.

Bu arada Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid'i sahasında 3-0 yenen Barcelona, bu kez ligde 1-0'lık galibiyet alarak ezeli rekabette de öne geçti. El Clasico tarihindeki 242. karşılaşmada Barcelona galibiyet sayısını 96'ya çıkartırken, Real Madrid 95' te kaldı. Ezeli rekabette 51 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona bu sezon 4 kez karşılaştığı Real Madrid karşısında 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.




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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 00:48
  1. Barcelona
  2. İspanya'dan futbol
  3. La Liga
  4. Real Madrid

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