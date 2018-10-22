Barcelona'dan Neymar açıklaması
İspanyolların dünya devi Barcelona'da Başkan Josep Maria Bartomeu, Brezilyalı yıldız Neymar'la ilgili "Geri getirme gibi bir planımız yok" açıklamasında bulundu.22 Ekim 2018 Pazartesi 19:58
Barcelona'nın Başkanı Josep Maria Bartomeu, Neymar transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İspanyol başkan, ''Ocak ayında teknik direktörümüz istemezse transfer yapmayı düşünmüyoruz. Dar bir kadromuz var çünkü gerektiğinde B takımındaki oyuncular da A takım için oynayabiliyor.'' diye konuştu ve transfer düşünmediklerini belirtti.
''Neymar geri dönmeyecek''
Josep Maria Bartomeu, İspanyol basınında çıkan 'Neymar dönecek' iddiaları hakkında da konuşurken ''Neymar mı? O buradan gitti ve geri getirme gibi bir planımız olmayacak.'' dedi.
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