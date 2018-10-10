Barbaros Şansal: Türkiye'den gitmem gerek

Kendisini “Terzi yamağı” olarak tanıtan, Türkiye ve İslam karşıtlığıyla bilinen modacı Barbaros Şansal Euronews Fransa'ya konuştu. Şansal, "Türkiye'den ayrılmaya ihtiyacım var" dedi.

Gülsüm Alan ve Sophie Petitjean'ın haberine göre; Şansal, Türkiye'de sürekli tehdit aldığını ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti. KKTC'den sınır dışı edilme kararının alınmasının ardından Türkiye’ye gönderilen Barbaros Şansal, 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir grup tarafından saldırıya uğramış ve linç edilmek istenmişti. 2017'de yılbaşı akşamı yayınladığı skandal video gerekçe gösterilerek tutuklanıp "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi talep edilen Şansal bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

"1980'de olduğu gibi"

Bu süreçte 56 gün hapis yatan Şansal, çok yıprandığını ve sürekli tehdit ve hakaretle karşı karşıya kaldığını ifade etti. "Hükümet yanlısı medya beni sürekli eleştirdi. Sosyal medyada da sürekli şahsıma hakaret edildi. Sürekli tehdit alıyorum" ifadelerinde bulunan 59 yaşındaki Şansal, "bunlar beni çok yıprattı" dedi.

Bir süredir Belçika'da yaşayan Barbaros Şansal, "1980'de ülkemden 9 yıl ayrı kalmıştım. Şimdi de ülkemden uzaklaşmaya ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.