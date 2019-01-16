Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC açıklarında Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyetlerini sürdüren sismik arama gemisinin hava muhalefeti nedeniyle kıyıya yanaştığı görüldü

GİRNE (AA) - Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarına geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini sürdüren sismik arama gemisinin hava muhalefeti nedeniyle kıyıya yanaştığı görüldü. Girne Alsancak bölgesinde yaklaşık 5 deniz mili açıkta bulunan geminin fırtınanın dinmesinin ardından normal seyrine dönmesi bekleniyor.





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