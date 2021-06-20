Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizisinin konusu ne?

TRT 1 iddialı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Barbaros dizisinin ilk fragmanı ekranlara geldi. Milyonların dikkatini çeken dizinin yayın tarihi ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Barbaros dizisi ne zaman yayımlanacak?

Barbaros dizisi ne zaman yayımlanacak? Barbaros dizisinin konusu ne?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Barbaros dizisi; Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatıyor. Yayımlanan ilk fragmanıyla büyük ilgi gören dizinin başlayacağı tarih net olarak açıklanmadı. Ancak Barbaros dizisinin eylül ayında ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis 1478-1546 yılları arasında yaşamıştır. Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.