Barbaros Cinayeti Davası’nda TOMA’lı önlem

Kayseri’de iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada bir kişinin kalp krizi yüzünden vefat etmesinin ardından taziyeye giden Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros’u 15 kurşunla öldürülen, kalp krizinden ölen adamın yeğeni ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi Kayseri Adalet Sarayı içinde ve dışında Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemi alırken, Toplumsal olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) herhangi bir olumsuzluğa karşı Adliye önünde bekletildi.

Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde 2 Ekim akşam saatlerinde hayvancılıkla uğraşan R.Y. (62) ve Ş.B. (68) arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile R.Y. fenalaştı. R.Y., ambulansla Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada göğsüne darbe alan R.Y.’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgaya karışan Ş.B., tutuklandı.

TAZİYE’DE DERNEK BAŞKANI CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Olaydan bir gün sonra R.Y.’nin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Kavgaya karışan Ş.B.’nin akrabası Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, taziye ve R.’Y.’nin cenazesi için Yenişehir Mahallesi’ndeki camiye gitti. Kalp krizinden hayatını kaybeden R.Y.’nin yeğeni C.Y., cami avlusunda taziyeye gelmesine sinirlenerek, yanındaki tabanca ile Barbaros’u yaraladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Barbaros tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülendavanın ilk celsesinde tutuklu sanık C.Y. ile öldürülen Barbaros’un şikayetçi yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

CENAZE YAKININDA SIRITARAK KONUŞUYORDU

Tutuklu sanık C.Y. cinayeti şöyle anlattı: “Amcam R.Y.’nin Ş.B. ile meydana gelen olayda vefat ettiğini şehir dışındayken öğrendim. Hayvan alımı satımı işimi tamamlamadan, yola çıkarak gece 03.00’da Kayseri’ye geldim, cenazeye gittik. Üzerimde para vardı, onu eve gidip kasaya koyarken kasadaki tabancayı gördüm, kendimi korumak için yanıma aldım. Tekrar cenaze evine gittim, Cenaze aşırı izdiham nedeniyle camiye gönderildi, önce ben cenaze evinde kalmak istedim ama bana da camiye gitmemi söylediler. Camiye geldim, etrafa baktığımda Barbaros ailesinin kalabalık bir grup olduğunu gördüm, Bekir Barbaros’u da gördüm, cenazenin yakınında ayak ayak üstüne atmış, sırıtarak konuşuyordu. Yanına gittim, aramızda konuşma geçti, olayın etkisiyle ve şeker rahatsızlığım nedeniyle maktulün neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aramızda yaklaşık 3-4 metre mesafe vardı. Karşı taraf kalabalık olduğu için kaçarak olay yerini terk ettim. Araca binerek İldem’de bulunan akrabamızın evine gittim, daha sonra ekip arabasını görüp, teslim oldum.”

Sanık C.Y., aile arasında maktulün öldürülmesine veya karşı aileden birisinin öldürülmesine ilişkin bir konuşma geçmedi, böyle bir karar alınmadığını, aniden gelişen olay sonucu cinayeti işlediğini söyledi.

Görgü tanığı olarak dinlenen B.A., “Olay günü Bekir beni arayarak ‘R.Y.’nin kalp krizinden vefat ettiği için taziyeye gidelim’ dedi. Cami avlusuna gittik, sırıtma ya da ayak ayak üstüne atma olayı olmadı. C.Y. cami arkasına gitti, onun arkasından birileri de gitti. Sonra C.Y. gelerek 5-6 metreden ana avrat küfür edip, belinden çıkardığı silahı çekti ve Bekir’e ateş etti. Bekir kaçarken arkasından kaç el ateş etti saymadım ama çok ateş etti. Bekir’in yanına koştum, Bekir 7-8 metre sonra yere düştü, C.Y. ise kaçıp gitti” diye ifade verdi.

Tanık A.B. ise Bekir Barbaros’un bir barış adamı olduğunu söyleyerek, “Bekir Barbaros bir barış adamıydı. Onları arayıp karşı taraftan A.Y.’ye taziyeye geleceğimizi söyledik, ‘buyurun gelin’ dedi. Gittik, cami avlusunda dururken ben abdesthaneye girdim, çıktığımda C.Y.’nin Bekir’ doğru gittiğini görüp, ‘hoş geldin’ diyecek zannettim. Silah ile mermi bitene kadar Bekir’e sıktı” dedi.

9 tanığın dinlendiği davada gelmeyen 1 tanığın da dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşma Mayıs ayına ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TOMA’LI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Duruşma öncesi Kayseri Adalet Sarayı içerisinde ve dışında Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemi alırken, TOMA da herhangi bir olumsuzluğa karşı Adliye önünde bekletildi. Güvenlik güçleri duruşma sonrası herhangi bir olay yaşanmadan iki aileyi adliyeden uzaklaştırdı.