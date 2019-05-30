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Barbaros Cinayeti Davası’nda rapor bekleniyor

Kayseri’de iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada bir kişinin kalp krizi yüzünden vefat etmesinin ardından taziyeye giden Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros’u 15 kurşunla öldüren, kalp krizinden ölen adamın yeğeni ikinci kez hakim karşısına çıktı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:39
Barbaros Cinayeti Davası’nda rapor bekleniyor

Kayseri’de iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada bir kişinin kalp krizi yüzünden vefat etmesinin ardından taziyeye giden Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros’u 15 kurşunla öldüren, kalp krizinden ölen adamın yeğeni ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için raporun bekletilmesine karar verilirken, duruşma sonrası adliye koridorunda gerginlik yaşandı.


Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde 2 Ekim akşam saatlerinde hayvancılıkla uğraşan R.Y. (62) ve Ş.B. (68) arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle R.Y. fenalaştı. R.Y., ambulansla Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada göğsüne darbe alan R.Y.’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgaya karışan Ş.B., tutuklandı. Olaydan bir gün sonra R.Y.’nin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Kavgaya karışan Ş.B.’nin akrabası Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, taziye ve R.Y.’nin cenazesi için Yenişehir Mahallesi’ndeki camiye gitti. Kalp krizinden hayatını kaybeden R.Y.’nin yeğeni C.Y., cami avlusunda taziyeye gelmesine sinirlenerek, yanındaki tabanca ile Barbaros’u yaraladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Barbaros tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülendavanın ikinci celsesinde tutuklu sanık C.Y. ile öldürülen Barbaros’un şikayetçi yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Sanığınceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için beklenen raporun halen gelmediği öğrenildi. Mahkeme heyeti beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Temmuz ayına erteledi.


Kayseri Adalet Sarayı içerisinde ve dışında Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemi alırken, duruşma sonrası Adliye koridorunda gerginlik yaşandı. Polis gerginlik büyümeden Barbaros’un yakınlarını Adalet Sarayı’ndan uzaklaştırdı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:39
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