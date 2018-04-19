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Barbara Bush paylaşımı Amerika'yı karıştırdı

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden bir profesör, 92 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin eski first lady'si Barbara Bush hakkında hakaret içeren tweet'ler attı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:59
Barbara Bush paylaşımı Amerika'yı karıştırdı

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde görevli İngiliz Profesör Randa Jarrar'ın, dün hayatını kaybeden ABD'nin eski first lady'si Barbara Bush hakkında attığı tweet ABD gündeminde ses getirdi.

Jarrar, Barbara Bush için, "Kocasıyla birlikte bir savaş suçlusu yetiştiren cömert, zeki bir ırkçı" dedi.


Üniversite yönetimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush'un eşi Barbara Bush, dün hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:59
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