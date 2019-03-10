Baranok: Yeni Motorlu Sanayi esnafımız için önem arz ediyor

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanvekili ve Konya Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Emin Baranok, Konya’nın 30 yıldan fazla zamandır çözüm beklediği Eski Sanayi ve Karatay Sanayilerinin Çevre Bakanlığınca yürütülen projeyle Yeni Motorlu Sanayine taşınmasının sanayi esnafı açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan KONESOB Başkanvekili ve Konya Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Emin Baranok, “Konya’nın merkezinde kalan ve şehrin en önemli sanayi sitelerinden olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin bu zorlu süreçte yeni modern sanayiye geçiş projesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve emeği geçen herkesle yeni bir hizmete adım atmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Baranok açıklamasında, “Türkiye’nin en modern ve alt yapı olarak da örnek teşkil bir sanayi sitesine vesile olmak, esnafımıza böyle bir sanayi sitesini kazandırmak adına böyle önemli bir projenin her aşamasında içerisinde yer almak bizleri oldukça sevindiriyor” diyen Başkan Baranok, “Bu meşakkatli yolda kimi zaman zorlandık kimi zaman umutlarımızı yeşerttik ama esnafımız için büyük önem arz eden bu projenin hayata geçmesi konusunda elimizden gelenin her daim daha fazlasını yapmaya gayret gösterdik” diye konuştu.

2 milyon 600 bin metrekarelik bir alana oturacak Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi projesinin Türkiye’nin örnek sanayi sitelerinin başında geleceğini belirten Başkan Baranok, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyin ifade ettiği gibi, inşası Toplu Konut İdaremiz tarafından üstlenilen Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitemizdeki dükkân ve işyerleri yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade imkânlarıyla esnaf ve sanatkârlarımızın hizmetine sunulacak. Torna, kaynakçılık ve oto tamirciliği gibi mesleklerde zor bulunan çırak ve kalfalarımız için sanayi sitemiz bir çekim merkezi olacak ve daha uygun ortamlarda yetişerek mesleklerimizin devamı sağlanacak” dedi.







“Emeği geçenlere teşekkür ederiz”

Başkan Baranok projeyle ilgili emeği geçenlere de teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizlere yardımını esirgemeyen, desteklerini hiç eksik etmeyen değerli esnaflarım başta olmak üzere emeği geçen herkese bu büyük ve örnek teşkil eden proje için şükranlarımı sunuyorum. Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitemiz adı gibi küçük olmayacak. 500 bin metrekare kapalı alana sahip olan projemiz en kısa zamanda hayata geçirilecek ve ülkemizin örnek teşkil eden sanayi sitelerinin başında gelecek. Projenin başından beri içinde olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bizi yalnız bırakmayan ve sanayi projesinin TOKİ işbirliği ile yapılması konusunda yardımlarını esirgemeyen hemşerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, projenin imza törenine katılan milletvekillerimize, Jandarma Komutanımıza, İl Emniyet Müdürümüze, Toplu Konut İdaresi Başkanımıza, tüm siyasilerimize, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Muharrem Karabacak’a, Oda Başkanlarımız, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, Büyükşehir Belediyemize bağlı Kentsel Dönüşüm Ofisi personellerine ve projede emeği geçen tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni Motorlu Sanayi Sitesi projemiz Konya’mıza bölge esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”