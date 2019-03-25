0553 313 94 23

Barajlardaki su seviyesi “full” çekti

Su seviyesi 2018’in son aylarında bir hayli düşen barajlardan sevindirici haber geldi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:18
Barajlardaki su seviyesi “full” çekti

Su seviyesi 2018’in son aylarında bir hayli düşen barajlardan sevindirici haber geldi. İzmir, Manisa ve Uşak’taki 21 barajın doluluk oranı kış yağışlarıyla birlikte yüzde 70’e yükselirken, 5 baraj da ise su seviyesi yüzde 100’e ulaştı.


2018’in son aylarında, su seviyesi bir hayli düşen barajlar, son yağışlarla birlikte doldu. 2017 yılında, son 44 yılın en kurak yazını geçiren Türkiye, 2019 sulama sezonuna adeta umutla girdi. Ocak ayında yaşanan şiddetli yağışlar hem yeraltı su seviyelerine hem de barajların doluluk oranlarına olumlu yönde yansıdı.


Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki; İzmir, Manisa ve Uşak’taki toplam 21 barajın ortalama su seviyesi yüzde 70’e çıktı. Bu rakamın, geçen yılın aynı mevsiminde yüzde 54.4 olarak kaydedilmesi dikkat çekti.



5 baraj “full” çekti


İzmir Kavaklıdere, Çaltıkoru, Bademli, Yortanlı Barajları ile Manisa Güneşli Barajlarında doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Ürkmez 99,3, Kestel 97.1 ve Alaçatı 98.3 barajlarında ise su seviyesi yüzde 95’in üstünde olduğu bildirildi. İzmir’in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda da durumda yüzleri güldürdü. İzmir’in Güney aksına su veren Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 83.4 ulaştı. Tahtalı Barajı’nda şu anda 259,1 milyon metreküp su bulunurken, Balçova Barajı’nın doluluk oranı yüzde 80.6’yı gördü. Barajdaki su miktarı şu anda 6,3 milyon metreküp olduğu öğrenildi.


2018 yazında yoğun su kullanımı nedeniyle su seviyesi eksi seviyelere gerileyen Manisa Marmara Gölü ise ocak yağışlarıyla yeniden doldu. Gölün doluluk oranı birkaç ay içinde yüzde 1’den yüzde 38,8 e çıkarken, havzada 134,1 milyon metreküp su birikti.



"Suyumuz sınırsız değil"


Barajlardaki su oranlarının sevindirici olduğunu belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, üreticilerin yine de suyu dikkatli kullanmaları gerektiğini belirtti. Eker, "2017 ve 2018 sezonlarına göre 2019’da baraj ve göletlerimizde daha çok su var; ancak bu demek değil ki suyumuz sınırsız. Sonraki sezonları da hesaplayarak suyu olabildiğince tasarruflu ve planlı şekilde kullanmalıyız. Suyun kıymetini en iyi üreticilerimiz bilir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
    1. Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    2. Setur'dan Kalamış Marina'ya özel..
    3. Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
    4. Salon 2003’te “Türk Trambon Topluluğu..
    5. Erzurum’da Venedik dönemine ait 150..
    6. "Turizm Geliştirme Fonu sektöre yön..
    7. EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! "Benzine..
    8. “Roket atışı kasıtlı değildi”
    9. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bazı..
    10. Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı
    11. Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama
    12. Galatasaray (GS) seçim ne zaman..
    13. Anadolu Üniversitesi’nde Ceren..
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerden..
    16. Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme..
    17. Hatay'da oryantiring yarışması
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu..
    20. Yeni Zelanda terör saldırısına..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda