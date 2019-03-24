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Barajda mahsur kalan balıkçıları polis kurtardı

Adıyaman Atatürk Barajında fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 balıkçı polis ekiplerinin operasyonu sonucunda kurtarıldı.

24 Mart 2019 Pazar 23:11
Barajda mahsur kalan balıkçıları polis kurtardı

Adıyaman Atatürk Barajında fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 balıkçı polis ekiplerinin operasyonu sonucunda kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, bot ile Atatürk Barajına balık tutmak için açılan Cuma U., Murat G., Osman E., Mustafa Y., ve Fikret A., baraj içerisinde bulunan Eşek Adası’nda hava kararana kadar balık tuttu. Akşam karanlığının çökmesi ile birlikte botlarına binerek yeniden Adıyaman merkeze dönmek isteyen 5 arkadaş fırtınadan dolayı baraj sularının dalgalanması ile ilerleyemeyeceklerini anlayarak yeniden Eşek Adası’na dönüş yaptı. Burada mahsur kalan 5 arkadaş, çaresizce bir süre adada beklemeye başladı. Havanın iyice soğuması ile birlikte 5 arkadaş durumu telefonla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri, kendilerine ait tekne ile Eşek Adası’na gitti. Burada mahsur kalan Cuma U., Murat G., Osman E., Mustafa Y., ve Fikret A’yı kurtaran polis ekipleri, tekne ile 5 arkadaşı kıyıya çıkarttı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 23:11
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