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Barajda kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Van’ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 00:16
Barajda kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Van’ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı.


Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahallesi’ndeki Koçköprü Barajına giren 17 yaşındaki Tarkan Gürbüz, birden gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Gürbüz’ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Erciş Devlet Hastanesine götürüldü.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 00:16
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