Baraja giren çoban kayboldu
Van’ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki çoban, kayboldu.05 Ağustos 2019 Pazartesi 21:11
Van’ın Erciş ilçesinde serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki çoban, kayboldu.
Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahallesi’ndeki Koçköprü Barajına giren 17 yaşındaki Tarkan Gürbüz, birden gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınlarının endişeli bekleyişi devam ederken, Gürbüz’ü arama çalışmaları devam ediyor.
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