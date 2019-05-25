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Baraja düşen kız çocuğu gözden kayboldu

Van’ın Erciş ilçesinde babasıyla birlikte hayvan otlayan küçük kız çocuğu baraja düşerek gözden kayboldu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:17
Baraja düşen kız çocuğu gözden kayboldu

Van’ın Erciş ilçesinde babasıyla birlikte hayvan otlayan küçük kız çocuğu baraja düşerek gözden kayboldu. Kız çocuğunu arama çalışmaları başlatıldı.



Olay, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı alanında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyun güden Gıyasettin A. ile birlikte bulunan kızı Evin A. (7) ayağı kayarak baraj suyuna düştü.Babasının durumu Deliçay Jandarma Karakoluna bildirmesi üzerine olay yerine Van ve Erciş’ten arama kurtarma ekipleri, su altı dalgıçları, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Arama çalışmalarının başlandığı bölgede kız çocuğuna ulaşılmaya çalışılıyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:17
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