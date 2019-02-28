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Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin cenazeleri defnedildi

28 Şubat 2019 Perşembe 17:55
Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin cenazeleri defnedildi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin Babasultan Barajı'na devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

İnegöl'den Bursa istikametine giderken dün akşam geçirdikleri trafik kazasında ölen Burak ve kardeşi Bilge Çakır'ın cenazeleri, Mahmudiye Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı.

Daha sonra iki kardeş için İnegöl Emirsultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Burak ve Bilge Çakır'ın cenazeleri, namazın ardından Bursa kent merkezindeki Alaşar Mezarlığı'nda defnedildi.

İnegöl'den Bursa istikametine giden Hüseyin Çakır idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak, Kozluören köyü yakınında Babasultan Barajı'na düşmüştü. Burak Çakır ile bedensel engelli kardeşi Bilge Çakır boğularak hayatını kaybederken, yaralı kurtarılan Sevim, Hüseyin ve Başak Çakır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:55
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. otomobilin baraja devrilmesi
  4. trafik kazası

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