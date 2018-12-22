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Baraja akan derenin önüne kaçak set çekmişler

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:53
Baraja akan derenin önüne kaçak set çekmişler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'na yakın bir bölgedeki dere önüne kaçak set çekildiği belirlendi.

İlçede son günlerde etkili olan yağışa rağmen Mumcular Barajı'nda su seviyesinin artmaması üzerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, baraja yakın mesafedeki derenin önüne beton set çekildiğini tespit etti.

Setin ne amaçla yapıldığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Beton setin Bodrum Kaymakamlığı onayıyla gelecek günlerde yıkılacağı belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:53
  1. baraj
  2. Bodrum
  3. DSİ
  4. Muğla
  5. Mumcular
  6. MUSKİ
  7. su

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