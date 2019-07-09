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Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar

Balık avlamak için Batman çayına giden iki kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu suda mahsur kaldı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:25
Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar

Balık avlamak için Batman çayına giden iki kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu suda mahsur kaldı. Gençler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Batman çayında balık avlamak isteyen iki genç, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun ortasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu iki genç, bulundukları yerden kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:25
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