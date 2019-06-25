Baraj inşaatında mahsur kalan köpek kurtarıldı Kütahya’nın Emet ilçesinde Etimaden İşletmeleri Emet Bor İşletmesi Atık Havuz İnşaatı’nda mahsur kalan köpek, belediye zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Etimaden İşletmeleri Emet Bor İşletmesi Atık Havuz İnşaatı’nda mahsur kalan köpek, belediye zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre işletme içerisinde bulunan atık baraj inşaatına giren köpeğin 10 gündür kurtarılmayı beklediği belirtildi.

Durumun bildirilnesi üzerine harekete geçen belediye zabıta ekipleri, köpeğin kurtarılma için çalışma başlattı.

Geniş alanda köpeği yakalamak için mücadele veren zabıta ekipleri, daha sonra bayıltarak köpeği yakaladı. Ekiplerce gerekli kontrol ve bakımları yapılanköpek, şantiye işçileri tarafından bakıldığı alanda doğal ortamına bırakıldı.

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