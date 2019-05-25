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Baraj havzası doldu, istimlak alanındaki ağıl ve tarlalar suya gömüldü

Keban Baraj Gölü’ne saniyede 3 bin metreküp su girmesi nedeniyle havzada kalan bazı ekili alanlar ve ağıllar sular altında kaldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:35
Baraj havzası doldu, istimlak alanındaki ağıl ve tarlalar suya gömüldü

Keban Baraj Gölü’ne saniyede 3 bin metreküp su girmesi nedeniyle havzada kalan bazı ekili alanlar ve ağıllar sular altında kaldı. 15 yıl sonra ilk defa açılan savak kapaklarının dün itibariyle aralığının arttırılmasıyla saniyede 3 bin 330 metreküp suyun tahliye edildiği bildirildi.


Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve 45 yıllık geçmişe sahip olan Keban Barajı bu yıl yüzde 30 oranında fazla yağış olması ve sıcaklıklarla birlikte karın erimesiyle birlikte doluluk oranı maksimum seviye olan 845 metreye kadar geldi. Barajı besleyen Murat Nehri’nden saniye de baraja 3 bin metreküpten fazla su girmesi nedeniyle, olası bir taşkınlık riskine karşı 15 yıl sonra ilk defa açılan savak kapakları genişletilerek tahliye edilen su miktarı saniyede bin 200 metreküpten 3 bin 330 metre küpe çıkartıldı. Buna rağmen Murat Nehri havzası çevresinde kalan bazı köylerde de gelen su miktarının fazla olması nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Murat Nehri çevresinde bulunan Çağlar köyünde vatandaşların istimlak alana ektiği tarlaları ve tarım aletleri su altında kaldı. Öte yandan nehir kenarında bazı ağıllarda suya gömüldü.



25 yıldır su bu seviyeye gelmemiş


Merkeze bağlı Çağlar köyünde olduklarını ifade eden köy sakinlerinden Bünyamin Şirin, "Merkeze 20 kilometre kalan ağıllar istimlak sahası içerisinde herhangi bir hakkımız yok. Gelirse kazanıyoruz gelmezse gidiyor. 20-25 yıldır su böyle son koduna gelmemişti 25 yıl sonra ilk kez geldi. Şimdi tekrar 10 santimetre inmeye başladı.Bir daha dolabilir çünkü Haziranın 15’ine kadar su yükseliyor. Haziranın 15’inde duruyor ondan sonra tekrar geri çekiliyor. Ağıllarımız suyun dibinde kaldı. Tabi kalan yerler istimlak sahası arpalarımız suyun dibinde kaldı çok arpa ekini ekmiştik bunlar hep suda kaldı" dedi.


Köy imamı Fahrettin Oluk ise, "Bizim gönlümüzden geçen şuan suyun 1 metre daha yükselmesi. Neticede su temizliktir. Keşke her zaman bu pislikleri kapatmış olsa" diye konuştu.



“Kuraklık nedeniyle ektik, bu sene rahmet oldu”


1965’de Keban Barajı yapılmaya başlandığını ve 1975’de bittiğini belirten Taner Günaydın da, "Devlet 10 yıl içerisinde buraları istimlak yapmış. Biz ekinleri bilerek ektik. Kaç yıldır zaten kurak geçiyor. Biz kuraklığa güvenerek bunları ektik fakat bu sene rahmet oldu yapacak bir şey yok olması bizi sevindirdi. Arsaları köyde kendi aramızda bölüştük her hanenin 30- 40 dönüm arazisi suyun dibinde kalmıştır" ifadelerini kullandı.



Uyarılar 2 gündür devam ediyor


Öte yandan Keban Belediyesi tarafından 2 gündür sabah saatlerinden itibaren hoparlörle vatandaşlarda uyarılıyor. Hoparlörden yapılan uyarılarda, savaklardan akıtılan su miktarının arttırılması nedeniyle ani su taşkınları yaşanabileceği bu nedenle nehir kıyısından can ve mal güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın uzak durması isteniyor.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:35
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