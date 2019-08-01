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Baraj gölüne giren genç boğuldu

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:36
Baraj gölüne giren genç boğuldu

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Yanıkkaya köyü yakınlarında serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Sönük (18), bir süre sonra çırpınarak yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine göle giren vatandaşlar, Sönük'ü baygın halde sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Sönük, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sönük'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:36
  1. baraj
  2. Batman
  3. boğulma

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