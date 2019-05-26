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Baraj gölüne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

26 Mayıs 2019 Pazar 16:44
Baraj gölüne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, dün Mor Gedik Barajı gölüne düşerek kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Baraj göleti etrafından oynarken dengesini kaybederek suya düşen 7 yaşındaki Evin Çiçek'in bulunması için İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Çaldıran Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede arama tarama çalışması yapıyor.

Baba Esat Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, aramalarda şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını durmaksızın sürdürdüğünü belirten Çiçek, "Ben barajın yukarısında otururken çocuklar burada oynuyorlarmış. Sonra bana bir telefon geldi, çocukların suya düştüğünü söyledi. Geldim baktım, bir çocuğum düşmüş ölmüş, diğeri de burada bekliyor, ağlıyordu. Suya atlayacaktım, millet beni tuttu, bırakmadı." dedi.

Evin Çiçek'in suya düştüğünü görerek babasına haber veren Baran Hangül ise araçla geçerken olayı gördüklerini kaydederek, "Ben çocuğu suda gördüm, kafası suyun üstüne çıktı ve tekrar suyun altına girip kayboldu." ifadesini kullandı.

Çiçek’in kuzeni Hakan Çiçek de dünden bu yana aranan kuzeninin bulunması için Allah'a dua ettiklerini söyledi.


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:44
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