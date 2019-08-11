Baraj gölünde boğuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da baraj gölüne giren kişi boğularak yaşamını yitirdi. Pertek Feribot İskelesi yakınlarında 4 arkadaşı ile pikniğe giden Oralcan Togtay (26) yüzmek için Keban Barajı Gölüne girdi. Bir süre sonra Togtay'ın suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu sudan Togtay'ın cansız bedeni çıkarıldı. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.