Baraj dubasının tehlikeli yolculuğu

Trabzon’un Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firma tarafından baraj göllerinde yük taşımak üzere imal edilen baraj dubası tehlikeli bir yolculuk sonrasında kullanılacağı Bayburt’un Demirözü Barajı’na götürüldü.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tıra yüklenen yaklaşık 5 metre eninde ve 10 metre uzunluğundaki duba Karadeniz Sahil Yolu’nu kullanarak önce Trabzon’a buradan da Gümüşhane karayolu üzerinden Bayburt’a taşındı. Yol boyunca önündeki bir otomobilin eskortluğunda ilerleyen tır, özellikle zorlu Zigana Geçidi yolunda zaman zaman trafikte zor anların yaşanmasına neden oldu. Dubayı taşıyan tır Zigana Tüneli’nin önüne geldiğinde tünel ulaşıma tek tarafı olarak kapatılırken, dubayı taşıyan tır Zigana Tüneli’ni kullanarak Gümüşhane tarafına geçti. O anlar İHA kameraları ve drone ile görüntülendi.