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Rusya'da baraj çöktü! 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayıp

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde baraj çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:51
Rusya'da baraj çöktü! 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayıp

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:50
  1. Rusya
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