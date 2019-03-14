Baradey'in Mısır'da sahneye tekrar çıkma ihtimali

KAHİRE (AA) - AYDOĞAN KALABALIK - Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey son dönemde sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak, Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimini eleştirmeye ve bazı konularda Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nı (İhvan) desteklemeye başladı.

Baradey’in tekrar aktif olarak öne çıkmaya çalışması Mısır’da farklı şekillerde yorumlanıyor. Bazı gözlemciler Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son zamanlarında 2011 yılında özgürlük ve demokrasi simgesi olarak Mısır’a geldiği gibi tekrar sürpriz yapabileceğini, bazıları ise Baradey’in böyle bir gücü yakalamasının artık çok zor olduğunu düşünüyor.

Devrim’in 2011’de başladığı günlerde Mısır’a gelen Baradey Kahire Uluslararası Havaalanı’nda büyük bir gazeteci ordusu tarafından karşılanmıştı.

- Baradey’in twitleri

Baradey son dönemde sosyal medya hesabı Twitter’den yapmış olduğu paylaşımlarla yönetimi eleştirmekle kalmıyor, 25 Ocak Devrim ruhunu tekrar canlandırmaya ve farklı muhalif grupları bir araya getirmeye çalışıyor.

10 Mart’ta paylaştığı mesajda Baradey, kimsenin fikir ve yaşam tarzını başkasına empoze etmeden, Mısırlılar olarak beraberce yaşayabilmek için ortak bir yol bulunmasının gereğine vurgu yaptı.

Daha önce yaptığı bir paylaşımda ise İslamcılar ile laiklerin bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yapmış ve bu tür ayrılıkların toplumları bölmek için sonradan ortaya çıkarılmış entrikalar olduğuna dikkat çekmişti.

Söz konusu yapıcı paylaşımlarını okuyanlar muhalefetin tekrar bir araya gelebileceğini ve Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin son dönemlerinde yaptığı gibi Baradey’in bütün farklı muhalif unsurları bir çatı altında toplamak için harekete geçirebileceğini öngörüyor.

- Baradey-İhvan iş birliği ihtimali

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrildiği 2013 yılından bu yana Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) hakkında hiç konuşmayan Baradey, Mursi’nin tutulduğu hapishanede ziyaretine izin verilmemesi ve İhvan liderlerinin sağlık durumuyla ilgili mesajlar paylaşmaya başladı.

Mursi’nin ziyaretine izin verilmemesine yönelik yaptığı paylaşımında Baradey, “Yanılıyor olmayı tercih ederim ancak bildiğim kadarıyla aylar ve hatta yıllardır Mursi ve Biltaci gibi birçok tutuklunun yakınlarına kendilerini ziyaret etmeleri için izin verilmiyor. Öyleyse anlaşılması ve devam etmesi mümkün olmayan ahlaki kurallara aykırı çok kötü bir durumla karşı karşıyayız demektir. Bu devam ettirilemez.” dedi.

Geçen 27 Şubat’ta başkent Kahire’deki tren kazası ve ardından çıkan yangında 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve 40 kişinin de yaralanmasının ardından yaptığı paylaşımda olumlu ve yapıcı bir tavır sergileyen Baradey, "zor zamanlarda en iyi yönümüzü göstermeliyiz. 25 Ocak Devrimi günlerini hatırlayın. Başını yukarı kaldır sen bir Mısırlısın.” demişti.

20 Şubat’ta 9 gencin idam edilmesinin ardından idamları eleştiren Baradey, anayasa değişikliği teklifine de karşı çıktı.

-Sosyal medyada Baradey’e destek ve tepki

Mısır yönetimine yakın isimler Baradey’in açıklamalarına tepki gösterirken, bazı gençlerin kendisini desteklediği gözleniyor.

Kutp el-Arabi gibi bazı İhvan yöneticilerinden de Baradey’e destek gelmeye başladı. Sosyal medya hesabı Facebook’tan yaptığı paylaşımda El-Arabi, Baradey’in olumlu tutumuna saygı duyulması gerektiğini, herkesi hain ilan etmenin ve hatalı görmenin uygun bir anlayış olmadığını söyledi.

Gelecek için geçmişte yaşananları bir tarafa bırakıp tek bir grubun yapamayacağı kadar zor olan geleceği beraberce inşa etmek gerektiğini ifade eden El-Arabi, diğer liberal gruplara da Baradey gibi davranma çağrısında bulundu.

Sisi yönetimi yanlıları da Baradey konusunu gündeme taşımaya başladı. Mısır’da yayın yapan Sada el-Beled televizyonu sunucularından Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen Ahmed Musa, geçen 3 Mart’taki programında, Baradey ve İhvan yetkililerinin bir toplantı yapma ihtimalinden bahsetti. Musa toplantının yeri ve zamanı hakkında bilgi vermedi.

Sosyal medya üzerinden özellikle gençler Baradey’e destek veriliyor. Vail Osman isimli kullanıcı, “Tarih sayfaları senden Mübarek’in karşısında duran adam olarak bahsedecek. 25 Ocak Devrimi’ne sen can verdin” ifadelerini kullandı.

Amreda isimli kullanıcı, “Baradey ümmetin vicdanı”, derken Muhammed Siyam, “Baradey devrimin manevi babasıdır”, Mustafa Tahur ise “İnşallah Baradey Mısır Cumhurbaşkanı olacak.” dedi.

- Baradey’in tekrar dönüşü çok zor

AA muhabirine konuşan, Mısır’da faaliyet gösteren Arap Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Muhtar Gubaşi, Baradey’in 2011 ve 2013 yıllarında olduğu gibi Mısır’da siyaset sahnesine tekrar çıkmasının oldukça zor olduğunu söyledi.

Gençlerden farklı düşünen Gubaşi, Baradey’in 2011 yılında Mübarek döneminin son günlerinde ortaya çıktığını ve benzer olayın Mursi yönetiminin de son döneminde yaşandığını belirtti.

Kahire Amerikan Üniversitesi siyaset sosyolojisi uzmanı Prof. Dr. Said Sadık, Baradey’in makam peşinde olmadığını sadece sorunların çözümü için bir lokomotif görevi üstenme gayreti içerisinde olduğunu düşünüyor.

Uluslararası sistemin Sisi yönetimini desteklediğini hatırlatan Sadık, Mısır muhalefetinin bölünmüş ve zayıf bir halde olduğunu, Baradey’e yeni bir senaryo için destek olamayacaklarını ifade etti.

Sadık, “Sosyal medya hesapları üzerinden herhangi bir rejimin veya yönetimin değiştirilmesi mümkün değil, bütün bunlar bir ütopya.” dedi.